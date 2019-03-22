Mehmet Öztürk Kimdir

MHP Bolu Mudurnu Taşkesti Belediye Başkan Adayı Mehmet Öztürk, 1948 yılında Ankara’nın Nallıhan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu Nallıhan’da, liseyi ise İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde okuyan Öztürk, 1970 yıIında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Öztürk, mezun olduktan sonnra Sivas Suşehri Lisesi’nde tarih öğretmenliği görevi ile mesleğe başladi ve daha sonra Ankara Mustafa Kemal Lisesi ve İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde göreve devam etti. Öztürk, halen özel bir dersanede tarih öğretmenliği yapmaktadır.