Mehmet Öztürk Kimdir

AK Parti Sivas Kangal Belediye Başkan Adayı Mehmet Öztürk, 1966 yılında, Kangal’da doğdu. İlk, orta ve liseyi Kangal’da tamamladı. Askerlikten sonra, özel bir firmada maden işçisi olarak çalışan Öztürk, 1997 yılında, Maden İş Sendikası’nın Kangal örgütlenme çalışmalarına başladı. 1997 – 2009 yılları arasında sendika yöneticiliği yaparken, AK Parti Teşkilatı Kurucular Kurulu Üyeliği, 2006 – 2008 yılları arasında AK Parti Kangal İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. 2009 Mahalli İdareler Seçimleri’nde, AK Parti’den belediye başkanı olarak seçildi. 2009 – 2014 tarihlerini kapsayan süre içerisinde belediye başkanlık görevini yürütüyor. Evli ve 3 çocuk babası.