Mehmet Sarı Kimdir

Mehmet Sarı, 10 Mayıs 1968’de Gaziantep’in Nizip ilçesinde doğdu. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü bitirdi. Özsarı Gıda Sanayii Ticaret Limited Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. İki dönem Nizip Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu. 22. Dönem Gaziantep Milletvekili oldu. Sarı, evli ve 5 çocuk babasıdır. Mehmet Sarı, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Gaziantep Nizip Belediye Başkan adayıdır.