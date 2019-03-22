Mehmet Saygılı Kimdir

AKP’nin Kırıkkale Belediye Başkan adayı olan Mehmet Saygılı, 1969 yılında Kırıkkale’de dünyaya geldi. İlkokulu Tınaz İlkokulu'nda ortaokulu Atatürk Ortaokulu'nda, liseyi Kırıkkale Lisesi'nde bitiren Saygılı, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1990 yılında mezun olduktan sonra 1990-1992 yılları arasında İngiltere'de lisan eğitimi aldı. 1991-1992 yılları arasında askerlik yapan Saygılı, 1992 yılından itibaren merkezi Kırıkkale olan aile şirketinde ticari faaliyetlerine devam etmektedir. Saygılı’nın ayrıca Kırıkkale İl Tanıtma ve Kalkındırma Vakfı (KİKTAV) kurucu üyeliği, Kırıkkale Üniversitesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği gibi sosyal, kültürel ve yardım amaçlı pek çok dernekte üyelikleri bulunmaktadır.

AKP’de 2009 yılında İl Genel Meclis üyesi seçilen Mehmet Saygılı, 2011 yılında Kırıkkale İl Genel Meclisi Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk sahibi olan Mehmet Saygılı, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde Kırıkkale Belediye Başkan adayı olmuştur.