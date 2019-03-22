Mehmet Sekmen Kimdir

1958 Erzurum Pazaryolu Kılıççı Köyü doğumlu olan Mehmet Sekmen, ilkokulu köyünde bitirdi. İstanbul Fatih İmam hatip lisesinden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversite İşletme Fakültesi’ni tamamlayan Sekmen, sonra Ankara’da bankacılık ihtisasını tamamladı. Gençlik yıllarından bugüne çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevler aldı. İş hayatına bir kamu bankasında yöneticilik yaparak başladı. 1985 yılından sonra Mali Müşavirlik ve özel sektörde holding finans yöneticiliği yaptı. Aktif siyasi hayatına Milli Gençlik Vakfı Kartal İlçe Başkanı olarak başladı. Ardından 1989 yılında Refah Partisi Kartal İlçe Başkanlığı görevine getirildi. 1992 yerel seçimlerinde Samandıra Belediye Başkanı seçildi. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde Kartal Belediye Başkanı oldu. 1999 seçimlerinde tekrar kazanarak Kartal’da 2. Dönem Belediye Başkanı olarak hizmet etti. 10 yıl Kartal Spor Kulübü Başkanlığı yapan Sekmen, Kartal Spor’un altyapısını kurarak aynı zamanda 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu. Kartal Spor Güreş Kulübü’nü kuran Sekmen, spor alanındaki hizmetlerine devam etti. 2002 yılında yapılan Genel Seçimlerde 22.Dönem İstanbul Milletvekilliğine seçildi. TBMM'de sırasıyla Plan Bütçe Komisyonu, Çevre Komisyonu ve Bayındırlık Komisyonunda görevler yaptı. 2003-2005 arası Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı Danışma Kurulu Üyeliği yaptı. 27 Temmuz 2007 seçimlerinde 23. Dönem İstanbul Milletvekilliği’ne seçildi. Bu zaman aralığında sırasıyla Güney Anadolu Bölge Koordinatörlüğü, Erzurum'unda içinde olduğu Doğu Anadolu Bölge Koordinatörlüğü yaptı. Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve Karadeniz Bölge Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Ak Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı ve Ege Bölgesi Koordinatörlüğünü yapmıştır. İktisat alanında Yüksek Lisansına devam etmektedir. İstanbul’da 3 dönem Belediye Başkanlığı yapan Sekmen, evli 4 dört çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde AK Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı.