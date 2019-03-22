Mehmet Tuna Soykan Kimdir

1951 Kırklareli doğumlu Mehmet Tuna Soykan, ilk ve ortaöğrenimini doğduğu şehirde tamamladı. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi’nde bitiren Mehmet Tuna Soykan, Kırklareli Devlet Hastanesi’nde diş hekimi olarak görev yaptı. Daha sonra 1981 yılında özel diş hekimi muayenehanesi açtı. Sosyal Demokrat Halkçı Partisi’nde siyasete başlayarak, CHP Kırklareli Kurucu İl Başkanlığı görevinde bulundu. 1999 ve 2002 yılında milletvekili adayı oldu. Soykan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde CHP’den Kırıkkale Merkez Belediye Başkan Adayı oldu. Evli ve bir çocuk babasıdır.