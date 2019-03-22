Mehmet Tutal Kimdir

1965 yılında Konya´nın Şeydişehir ilçesinin Bostandere Kasabasında çiftçi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Küçük yaşta babasını kaybetmesi sebebiyle zor şartlarda İlk ve orta öğrenimini kasabada tamamladı.1982 yılında Seydişehir Ticaret Lisesi'ni bitirenMehmet TUTAL Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1988 yılında mezun olduktan sonra, 1995 yılına kadar Ankara Çankaya'da öğretmenlik yaptı. 1995-1996 eğitim öğretim yılında memleketi Seydişehir'e döndü. Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulunda 2 yıl öğretmen, Seydişehir Lisesi'nde öğretmen, müdür yardımcısı ve okul müdürü olarak görev yaptıktan sonra, 2007 yılında Seydişehir Anadolu Öğretmen Lisesi'ni kurdu. Memuriyetinin yanında, Ankara'da Milli Gençlik Vakfı Genel Merkezi'nde, Öğretmenler Vakfı'nda ve Eğitim-Bir Sendikası'nda sosyal faaliyetlerde bulunan TUTAL, ilçemize döndükten sonra, uzun yıllar Seydişehir Milli Gençlik Vakfı başkanlığı ve Eğitim-Bir-Sen başkanlığı görevlerini yürüttü. Mart 2014’te yapılan seçimlerde Seydişehir Belediye Başkanı seçilen Mehmet TUTAL, evli ve dört çocuk babasıdır.