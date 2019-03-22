Mehmet Uğur Çakmak Kimdir

30 Mart 1976 Göreme Nevşehir de doğdu. İlk, orta ve lise eğitim hayatımı Nevşehir’de tamamlayıp, lisans eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği’nde 1998 yılında tamamladı ve aynı yıl mezun olduğum okul olan Nevşehir Lisesi’nde İngilizce Öğretmeni olarak göreve başladı. 1994 yılından beri hediyelik eşya ve gümüş dükkanları işletmekte. Ayrıca 2014 yılında butik otel işletmeciliğine başladı. Evli 3 çocuk babası. Kapadokya Göreme Spor’da ve TÜRSAB ta yöneticilik yapıyor. Mehmet Uğur Çakmak, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Nevşehir Göreme Belediye Başkan Adayı oldu.