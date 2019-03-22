Mehmet Umur Kimdir

1965 Kastamonu doğumlu olan Mehmet Umur, geçtiğimiz şubat ayında yapılan kongre sonrası KASİAD İcra ve Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir, aynı zamanda UMURSAN Yönetim Kurulu Başkanı’dır. İSO Meclis üyeliği ve 4. Komite Başkanlığı, TOBB Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, İSOV Mütevelli Kastamonu Kalkınma Vakfı İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliği ve MÜSİAD Genel Merkez Üyeliği bulunan Umur, evli ve 2 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AKP İstanbul Bakırköy İlçe Belediye Başkan adayı oldu.