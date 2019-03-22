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Mehmet Ünverdi Kimdir

AK Parti Isparta Uluborlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Ünverdi

10:21 -
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Mehmet Ünverdi Kimdir

1964 Uluborlu doğumlu olan Mehmet Ünverdi, ilk, orta ve lise öğrenimini Uluborlu’da tamamladı.
Yaş meyve sebze alım satımı, gıda ihracat – ithalat üzerine ticaret yapan Ünverdi, çeşitli STK ve spor kulüplerinde görev yaptı. Belediye Meclis üyeliği ve 3 dönem Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Ünverdi halen Uluborlu Belediye Başkanı’dır.
Evli ve 2 çocuk babası olan Ünverdi, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Isparta Uluborlu Belediye Başkan Adayı oldu.

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