Mehmet Uzun Kimdir

1962 doğumlu evli ve üç çocuk babası olan Mehmet Uzun, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulu’ndan mezun oldu. 1990 yılından bu yana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik görevi yapıyor. 1994-1998 yılları arasında belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan Uzun, AK Parti Erfelek İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Uzun yıllar Erfelek Spor Kulübü yöneticiliği ve başkanlığı yaptı. Mehmet Uzun, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Sinop Erfelek Belediye Başkan Adayı oldu.