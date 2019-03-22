Mehmet Vecdi Kahraman Kimdir

Mehmet Vejdi Kahraman, 1962'de Mardin'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Mardin'de tamamladı. Tarım, inşaat ve sanayi alanındaki ticari faaliyetlerini sürdüren Mehmet Vejdi Kahraman, bölgesinin bilimsel ve teknik yeniliklerle tanışmasına önayak olarak birçok firmada yöneticilik yaptı. Otuz yıldan beri iş hayatının yanında birçok sivil toplum kuruluşlarında görev aldı. Mardin'de mesleki oda ve birliklerde aktif olarak çalıştı. 2011'de Mardin Ak Parti millet vekili aday adayı ve 2014 yerel seçimlerde Mardin Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Mehmet Vejdi Kahraman evli ve 5 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, AK Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır.