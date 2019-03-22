Mehmet Yaka Kimdir

Mehmet Yaka, 1965 Karapınar doğumludur. İlkokulu Karapınar Atatürk İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini Karapınar İmam Hatip Lisesinde tamamladı.1991 yılında Gazi Üniversitesi Diş Hekimliğini bitiren Yaka, 1993 yılında Karapınar’da Diş Hekimliği muayenehanesi açtı. Konya Diş Hekimleri Odası Karapınar Temsilcilik görevini yapmıştır. 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde iki dönem Ak Parti’den Belediye Meclis Üyesi olarak görev yapan Yaka, 2012 ve 2014 yılları arasında Ak Parti Karapınar İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Mehmet Yaka, 2014 yerel seçimlerinde Ak Parti’den Belediye Başkan adayı oldu ve 30 Mart 2014’de yapılan yerel seçimlerde Karapınar Belediye Başkanı seçildi. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Mehmet Yaka, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Konya Karapınar Belediye Başkan adayıdır.