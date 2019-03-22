Mehmet Yalçınkaya Kimdir

AK Parti Şanlıurfa Akçakale Kofçaz Belediye Başkan Adayı Mehmet Yalçınkaya, 1958 yılında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Şanlıurfa'da tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesini bitirdi. 1975-1990 yılları arasında Toprak Tarım Reformu Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü ile DSİ 15.Bölge Müdürlüğü'nde görev yaptı. 1999 Genel Seçimlerinde Şanlıurfa DYP 4. sıra milletvekili adayı olarak girdiği seçimlerde Şanlıurfa Milletvekili seçildi. 21. Dönemde TBMM’nde KİT Komisyonu Üyesi olarak görev yaptı. Türkiye-Katar Parlamentolar arası Dostluk Grubu Genel Sekreterliğini yaptı. Türkiye-Suriye Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyesi ve Türkiye-lrak Parlamentolar arası Dostluk Grubu üyeliğinde bulundu. Mehmet Yalçınkaya evli ve üç çocuk babasıdır.