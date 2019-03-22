Mehmet Yasin Özlü Kimdir

Mehmet Yasin Özlü, 1980 yılında Kocaeli Yuvacık’ta doğdu. İlkokulu Yuvacık İlköğretim Okulu’nda tamamladı. Orta ve lise öğrenimini İzmit’te tamamlayan Özlü, 2004 yılında Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek Lisansını Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Bölümü’nde tamamladı. Ak Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları kurucularından olan Özlü, 2. Dönem İl Gençlik Kolları Başkanlığı görevinde bulundu. Ak Parti İl Yönetim Kurulunda çeşitli görevlerde yer aldı. Mehmet Yasin Özlü, Belde A.Ş Gülenyüzler ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölgesi Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. Daha sonra Sekapark A.Ş ve Antikkapı A.Ş Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunan Özlü, 2015 yılında Ulaşımpark A.Ş kurucu Genel Müdürü oldu. Mehmet Yasin Özlü, Türkiye Atletizm Federasyonu Yönetim Kurulu üyeliği ve Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor Kulubü Yönetim Kurulu üyeliği bulunmaktadır. Evli ve 3 çocuk babası olan Özlü, ingilizce bilmektedir. Mehmet Yasin Özlü, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Ak Parti Kocaeli Başiskele Belediye Başkan adayıdır.