Mehmet Zeybek Kimdir

Mehmet Zeybek, 1954’te Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. 1976’da Erzurum Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesini kazandı. 1981 yılında üniversiteden mezun olan Zeybek, Atamaların yasak olduğu bu dönemde Gölcük Deniz Kuvvetlerinde yedek subay olarak askerliğini yaptı. Lise çağlarından beri uğraştığı inşaat işleriyle iştigal eden Mehmet Zeybek, halen kendime ait inşaat şirketinde Yap-Sat işleriyle uğraşıyor. Mehmet Zeybek, siyasi hayatına Refah Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. Sırasıyla; Fazilet Partisinde Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, 1999 Yerel Seçimlerinde İl Başkanlığı görevinde yer aldı. AKP İl Kurucu Üyeliği, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2002 Genel Seçimlerinde Milletvekili Aday Adayı oldu. Son kongreden bu tarafa da İl Teşkilat Başkanı olarak görev yapmakta olan Zeybek, 09.05.2009 tarihinde yapılan İl Kongresinde İl Başkanı oldu. Evli ve 3 çocuk babası olan Mehmet Zeybek, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AKP’den Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı oldu.