Mehmet Ziya Buyankara Kimdir

MHP Bingöl Belediye Başkan Adayı Mehmet Ziya Buyankara, 1952 yılında Bingöl'ün Altınışık Köyü'nde doğdu. Üniversite yıllarına kadar Bingöl'de öğrenim gördü. Diyarbakır Eğitim Enstitüsü'nde Sosyal Bilgiler ve Anadolu Üniversitesi'nde Tarih bölümlerini bitirdi. 42 yıllık görev süresinin 40 yılını idareci olarak tamamladı. Bingöl'de ortaokul müdürlüğü ve öğretmen lisesi müdürlüğü yaptı. Mehmet Ziya Buyankara, 1993 yılından itibaren 5 yıl Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü'nde Personel Şube Müdürü, 1 yıl Bütçe Şube Müdürü, 2 yıl Ders Araçları ve Yayın Şube Müdürü, 4 yıl Eğitim Denetimi ve Değerlendirme Şube Müdürlüğü, 5 yıl Hizmetiçi Eğitim ve Sertifikasyon Şube Müdürü olarak Sağlık Bakanlığı'na bağlı birimlerde 18 yıl görev yaptı. Buyankara, 2011 yılında Sağlık Eğitim Genel Müdürlüğü'ne daire başkanı olarak atandı, 2015'te Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Müşaviri olarak göreve başladı ve 2017 yılında da emekliye ayrıldı. Evli ve üç çocuk babası Mehmet Ziya Buyankara, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP'nin Bingöl Belediye Başkan Adayı oldu.