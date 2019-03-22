Melek Eroğlu Kimdir

10 Aralık 1977 yılında Samsun'da doğan Melek Eroğlu, orta ve lise eğitimini Samsun’da, lisans eğitimini ise Trabzon’da tamamladı. 1990 yılında İzmir’e yerleşen Eroğlu, 2011’de AK Parti il yönetiminde görev aldı. Seçim koordinasyon merkezi program sorumlusu olarak görev yapan Eroğlu, il başkan yardımcılığı ve ilçe bölge başkanlığı görevlerinde bulundu. Kent mobilyaları tasarımı ve üretimi ile ilgilenen Eroğlu, evli ve 2 çocuk annesidir. Melek Eroğlu, 2015 yılında 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir 2. Bölgesi, 5’inci sıradan milletvekili adayı oldu. Eroğlu, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti'den İzmir İli, Konak İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.