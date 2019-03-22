Memduh Büyükkılıç Kimdir

Kayseri/Develi’de 25 Ekim 1953 tarihinde dünyaya gelen Dr. Memduh Büyükkılıç Kayseri’den Belediye başkan adayı… Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamlayan Büyükkılıç, Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi mezunu… Nöroloji dalında uzmanlığını aldıktan sonra Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi’nde uzman hekim olarak görev yaptı. Askerliğini Kıbrıs Girne Asker Hastanesi’nde Tabip Teğmen olarak tamamladı. Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak giren Büyükkılıç, o zamana kadar değişik sivil toplum örgütlerinde (İzmir MTTB, Hekimler Birliği Vakfı, Milli Gençlik Vakfı v.b.) yöneticilik ve başkanlık yaptı. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi. 1999 yılında Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Memduh Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında Ak Parti’den belediye başkanı seçildi. Evli ve üç çocuk babası Büyükkılıç, halen Melikgazi Belediye Başkanlığı görevini yürütüyor. 31 Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde, Kayseri Ak Parti Belediye başkan adayı.