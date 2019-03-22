Memduh Kuş Kimdir

1956 Afyonkarahisar Erkmen’de doğumlu olan Memduh Kuş, ilk, orta ve lise öğrenimini Afyonkarahisar’da tamamladı. 1978’de Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni bitiren Memduh Kuş, aynı yıl Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı Personel Servisi’nde görev aldı. Kuş, 1980 yılında Gelir Müdürü, 1983 yılında Hesap İşleri Müdürü, 1994 yılında Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanarak 1999 yılına kadar devam etti. Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı bünyesinde kesintisiz olarak 19 yıl idari görevlerde bulundu. 19 yıllık idarecilik süresinin 16 yıllık bölümünde Belediye Encümen Üyesi olarak geçirdi. 1999’da Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı’ndan ayrılarak Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürü olarak göreve başlayan Kuş, bu görevden 2003’te emekli oldu. Daha sonra özel bir şirkette yöneticilik yapan Memduh Kuş aynı zamanda bir tüketim kooperatifi kurucu üyesidir. Erkmenspor, Afyonspor ve Afyon Belediyespor kulüplerinde yönetici olarak görev alan Kuş, 2004 yerel seçimlerinde bağımsız olarak Erkmen Belediye Başkanı seçildi. 2006 yılının Haziran ayında AKP’ye geçti. Erkmen Belediye Başkanlığı görevini halen sürdürmektedir. Memduh Kuş, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AKP'nin Afyonkarahisar Merkez ilçesine bağlı Erkmen Belediye Başkan Adayı oldu.