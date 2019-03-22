Menderes Türel Kimdir

11 Temmuz 1964 tarihinde Antalya' da doğan Türel ilk, orta ve lise eğitimini Antalya' da tamamladı. Sonrasında İngiltere' de gazetecilik eğitimi alan Menderes Türel. uzun yıllar boyunca Antalya' da gazeteci olarak çalıştı. Çeşitli basın ve yayın kuruluşları tarafından bir çok kez yılın gazetecisi olarak ödüllendirildi.1987 yılında Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından araştırma ve inceleme dalında Türkiye'nin en iyi gazetecisi olarak seçildi. 1992 yılında, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Oda Meclisi üyeliğine seçildi. Daha sonra 21 Kasım 1987 ve 25 Kasım 1999 tarihleri arasında ATSO Yönetim Kurulu Başkan vekilliği görevini yaptı. 9 Kasım 2001 tarihinde yapılan oda seçimlerinin ardından 14 Kasım 2001 tarihinde üstlendiği Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 22 Ocak 2004 tarihine kadar sürdürdü. Bu tarihte, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan genel yerel seçimlerde yüzde 34.77 oy alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 29 Mart 2009 tarihine kadar bu görevi yürüttü. 12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde AK Parti Antalya Milletvekili seçildi. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Merkez Karar Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeliği görevlerini de yaptı. Türkiye Brezilya parlamentolar arası dostluk kurulu gurubu başkanlığı görevini de yerine getirdi. Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZ-PA) Türk Grubu Üyesi oldu. 30 Mart 2014 günü yapılan yerel seçimlerde yüzde 36,40 oy alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Evli ve iki çocuk babası olan Menderes Türel University of Cambridge First Certificate sahibi ve çok iyi derecede İngilizce biliyor.