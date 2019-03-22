Menduh Bağrıaçık Kimdir

Kırıkkale Hacılar Kasabası’nda 1967 yılında dünyaya gelen Menduh Bağrıaçık, Hacılar İlköğretim okulunda ilköğretim eğitimini tamamladı. Aktif siyasete başlamadan önce çiftçilik ve esnaflık yapan Bağrıaçık, 2004 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Meclis Üyesi olarak seçildi. 2012 yılına kadar bu görevi sürdürdükten sonra Menduh Bağrıaçık, 2012 yılında yapılan ara seçimde Hacılar Belediye Başkanı olarak seçildi. Evli ve 5 çocuk babası olan Bağrıaçık, 2014 Yerel seçimlerinde yeniden AK Parti’den Belediye Başkanı olarak seçildi. Menduh Bağrıaçık, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde tekrar AK Parti Kırıkkale Hacılar Belediye Başkan Adayı oldu.