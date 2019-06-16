Mersinlilerden İzlanda maçı Mersin’de oynansın kampanyası

2013 Akdeniz Oyunları'na 25 bin kişilik stadyumuyla ev sahipliği yapan Mersin, Türkiye – İzlanda maçı için seferberlik başlattı. Mersin'in 13 milletvekili, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları, odalar maçın Mersin Stadyumu'nda oynanmasını harekete geçti.

SİYASİLER TEK YUMRUK OLDU

Türkiye-İzlanda maçının Mersin'de oynanması için parti ayrımı yapmaksızın 13 milletvekilinin ortak hareket edeceği öğrenildi.

YAZILI BAŞVURUDA BULUNDU

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İzlanda ile Türkiye'de oynanacak futbol maçının Mersin'de oynanması için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na temenni yazısı gönderdi. CHP'li Başarır yazısında, “Mersin halkı olarak, İzlanda'nın akla mantığa sığmayan ve çağdışı davranışı karşısında, gerçek misafirperverliğin, centilmenliğin, dostluğun ve kardeşliğin nasıl olması gerektiğini göstermek istiyoruz. Bu nedenle, Milli Takımımızla İzlanda arasında oynanacak olan futbol müsabakasının, seçim bölgem olan Mersin'de oynanması Mersin ve çevre illerdeki yaşayan vatandaşlarımızı son derce memnun edecek ve onurlandıracaktır” ifadelerine yer verdi.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Türkiye İzlanda maçı Mersin'de oynanmalı. Mersin'de yaşayan gönlü Ayyıldız için atan iki milyon Mersinli bir ilçe büyüklüğünde olan İzlanda'ya Türk'ün gücünü göstermeli insanlıktan nasibini almamış olanlara insanlık dersi vermelidir” dedi.

BAŞKANLAR DA İSTİYOR

İlçe belediyeleri de milli hareketliliğe destek verdi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Vahap Seçer, Başkanı Yenişehir Belediye Başkanı CHP'li Abdullah Özyiğit, Toroslar Belediye Başkanı MHP'li Atsız Afşın Yılmaz, Akdeniz Belediyesi'nin AKP'li Başkanı M. Mustafa Gültak, Türkiye – İzlanda maçının Mersin’de oynanması yönünde açıklamalarda bulundu.

NİHAT ÖZDEMİR'İ TELEFONLA ARADI

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ise Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i telefonla arayarak, kentin bu konudaki isteğini ileterek, Türkiye-İzlanda maçının Mersin'de oynanmasına istedi.