Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mestan Özcan Kimdir

AK Parti Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Mestan Özcan

10:23 -
Haberler Günün İçinden
Mestan Özcan Kimdir

31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde Tekirdağ belediye başkan adayı Mestan Özcan, 1973’te Tekirdağ’da doğdu.

Ziraat Mühendisi ve işletmeci; Trakya Üniversitesi’ni bitirdi. Özcanlar Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde yönetici pozisyonunda görev aldı. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Özcan, evlidir.

24 Haziran 2018 genel seçimleri AK Parti 27. dönem milletvekili adayı olmuştur.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more