Mestan Özcan Kimdir

31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde Tekirdağ belediye başkan adayı Mestan Özcan, 1973’te Tekirdağ’da doğdu. Ziraat Mühendisi ve işletmeci; Trakya Üniversitesi’ni bitirdi. Özcanlar Ltd. Şti. Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde yönetici pozisyonunda görev aldı. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. Orta düzeyde İngilizce bilen Özcan, evlidir. 24 Haziran 2018 genel seçimleri AK Parti 27. dönem milletvekili adayı olmuştur.