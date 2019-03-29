Mesut Mangaloğlu Kimdir

Mesut Mangaloğlu, 1 Kasım 1964 tarihinde Kastamonu Ağlı’da dünyaya geldi.İlkokulu Kastamonu Ağlı ilçesinde, ortaöğretimini İstanbul Otakçılar Lisesi’nde bitirdi. Yüksek öğrenimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü’nde devam etti. Mangaloğlu, 1994-1999 yılları arasında Kastamonu Ağlı ilçesinin ilk İl Genel Meclis Üyesi seçildi. 1999 Genel Seçimleri’nde İstanbul 2. Bölge Bağımsız Milletvekili Adayı oldu. Dönemin iktidar partisi Anavatan Partisi’nde İlçe Başkanlığı görevinde bulundu. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği ve yöneticiliği yapan Mangaloğlu, 2009 yerel seçimlerinde Ağlı Belediye Meclis Üyeliğine seçilmiştir. Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. Mesut Mangaloğlu, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde İYİ Parti’den Kastamonu Ağlı Belediye Başkan Adayı oldu.