Mesut Üner Kimdir

Selanik göçmeni olan Üner, 1 Haziran 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. İlköğrenimini Muratbey’de, orta öğrenimini Çatalca Ortaokulunda, lise öğrenimini ise Çatalca Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde tamamlayan Üner, üniversiteyi Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık bölümünde okudu. Üner, kariyerine 1999-2009 Tepecik Belediyesi’nde İmar ve Şehircilik biriminde başladı ve 2009-2011 yılları arasında Büyükçekmece İmar Şehircilik Müdürlüğü yaptı. Mesut Üner, 10 yıl boyunca Muratbey Futbol Kulübünde ve 6 yıl da Çatalca Spor'da futbol oynadı. 6 yıl Çatalca Spor Kulübü başkan yardımcılığı, 4 yıl Muratbey Spor Kulübü başkan yardımcılığı, Çatalca Ensar Vakfı başkan yardımcılığı, İstanbul Futbol Federasyonu başkan yardımcılığı, Çatalca Amatör Sporlar Yöneticiliği görevlerinde bulunan belediye başkan adayı Üner, Mübadele Derneği kurucu üyesidir. Aynı zamanda, Çatalca Belediyesi Meclis Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olam Üner, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den İstanbul İli, Çatalca İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.