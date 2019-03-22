Metin Baydilli Kimdir

31 Mart Yerel Seçimlerinde AK Parti Şanlıurfa Karaköprü Belediye Başkan adayı olan Metin Baydilli, ilk, orta ve lise eğitimini Şanlıurfa merkezde tamamlayarak erken yaşta iş hayatına atılmayı uygun gördü. Kamu yönetimi bölümünde okurken, Hukuk Fakültesi bölümüne geçiş yaptı. 2018 yılında Hukuk Fakültesi’den mezun olarak avukatlık unvanı kazandı. Şanlıurfa'da bazı sivil toplum kuruluşlarında (Genç Tümsiad, Milli Türk Talebe Birliği vb.) görev aldı. Siyasi hayatına 2010-2011 yılları arasında AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kollarında Ekonomi ve Mali İşlerden sorumlu İl Başkan Yardımcılığı yaparak başlayan Baydilli, 2011-2012 Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı, 2012-2013 yıllarında Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve 2013-2014 yıllarında Siyasi ve Hukuk İşleri Başkan Yardımcılığı” görevlerinde bulundu. 2014 yılında yerel seçimlerde Karaköprü Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildi. Evli ve iki kız çocuk babasıdır.