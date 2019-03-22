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Metin Kutsal Kimdir

AK Parti Isparta Gönen Güneykent Belediye Başkan Adayı Metin Kutsal

10:21 -
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Metin Kutsal Kimdir

1974 Güneykent doğumlu olan Metin Kutsal, ilk ve orta öğrenimini Güneykent’te, liseyi ise Keçiborlu’da tamamladı. Kutsal, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunudur ve Güneykent Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü olarak görev yapmıştır. Sulama Kooperatifi Başkanlığı,Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeliği ve Gülbirlik Üst Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Kutsal, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Metin Kutsal, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Isparta Gönen Güneykent Belediye Başkan Adayı oldu.

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