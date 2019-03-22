Metin Oral Kimdir

1968 yılında İzmit’ te doğan Metin Oral, İlköğrenimini Safranbolu, orta öğrenimini İzmit’te tamamladı. Lise öğrenimini Ilgaz Lisesi’nde birincilikle bitirdi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1992 yılında mezun olan Oral, lisanslı olarak sporla uğraştı. Doktor olarak mecburi hizmet görevini Siirt – Eruh’ta tamamladı. Ardından Kocaeli’nin Kandıra ve Karamürsel İlçelerinde görev yaptı. 2000 yılında Altınova İlçe Sağlık Grup Başkanı olarak görevlendirildi. Metin Oral, yaklaşık bir yıl İlçe Kaymakam Vekili olarak hizmet verdi. 30 Aralık 2003 yılında Sağlık Grup Başkanlığı’ndan istifa etti. 28 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Altınova Belediye Başkan Adayı olarak, seçimi kazandı. 01 Nisan 2004’te Belediye Başkanlığı görevine başladı. 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde AK Parti Yalova/Altınova Belediye Başkan Adayı