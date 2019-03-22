Mevlüt Öztekin Kimdir

Aslen Sivas Koyulhisarlı olan Mevlüt Öztekin, 1981 yılında Ordu’da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Kağıthane’de tamamlayan Öztekin, Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Bilgisayar Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 2005-2009 yılları arasında özel sektörde yazılım mühendisi olarak çalışan Öztekin, 2005-2008 tarihleri arasında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2009-2014 yılları arasında yerel seçimlerde Kağıthane İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Üyeliği yapan Öztekin, 2009-2018 tarihleri arasında Kağıthane Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini yerine getirdi. Evli ve bir çoçuk babası olan Mevlüt Öztekin, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı oldu.