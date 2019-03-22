Mevlüt Uysal Kimdir

1966 yılında Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyaya gelen Mevlüt Uysal, ilk ve orta öğrenimini Alanya'da tamamladı. 1988'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Uysal, uzun yıllar avukatlık yaparken, bir yandan da aktif olarak siyasi, sosyal ve kültürel çalışmalarda bulundu. Uysal, AK Parti'nin kuruluş sürecinde yer aldı ve 2001 yılında kurulan AK Parti Küçükçekmece İlçe Teşkilatı Kurucu Başkanı oldu. 2009 yılının Mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Başakşehir Belediye Başkanlığını kazanan Mevlüt Uysal, 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde yeniden aday gösterildi ve ikinci kez Başakşehir Belediye Başkanı seçildi. Evli ve dört çocuk babası olan Uysal, 28 Eylül 2017'de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin olağanüstü toplantısında yapılan oylama ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi aldı. Mevlüt Uysal, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı oldu.