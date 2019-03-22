Mikail Sülük Kimdir

1980 yılında Malatya’nın Pütürge ilçesinde dünyaya gelen Mikail Sülük, ilk ve orta eğitimini Pütürge’de tamamladıktan sonra liseyi İstnbul’da bitirdi. Merkezi Amerika'da bulunan York University, İşletme Yönetimi Bölümü'nde eğitim gördükten sonra İtalya2da 6 ay moda ve tasarım eğitimi alan Sülük, Üç Kardeşler A.Ş. firmasının Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldı. Pütürge'de köy evi ile tarım ve hayvancılık yatırımlarını gerçekleştiren Mikail Sülük, 1996-2002 yılları arasında Refah Partisi ve Fazilet Partisi Gençlik Kolları´nda görev aldıktan sonra 2 dönem AK Parti Pütürge İlçe Başkanlığı'nı görevini yerine getirdi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Malatya İli, Pütürge İlçesi Belediye Başkan adayı olan Mikail Sülük evli ve 6 çocuk sahibi.