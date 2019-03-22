Mithat İlhan Kimdir

1966 yılında Hafik’te doğan Mithat İlhan, yerel seçimlerde AK Parti Sivas Hafik Belediye Başkan Adayı oldu. İlk, orta ve lise tahsilini Hafik’te tamamlayan İlhan, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler ve Davranış Bilimleri Bölümünü bitirdi. 1988 yılının aralık ayında Hafik Müftülüğünde memuriyete başladı. 06.05.1998 tarihinden itibaren de Hafik Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının çeşitli kademelerinde geçici olarak görev yapan İlhan, 30 Mart 2014’te yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Ak Partiden Belediye Başkanı olarak seçildi. Hâlâ Belediye Başkanı olarak görevine devam eden İlhan, evli ve üç çocuk babasıdır.