Mithat Soylu Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkan Adayı Mithat Soylu, Siyasi hayatına 1989 yılında DYP Marmaraereğlisi İlçe Gençlik Kollan Kurucu Başkanı olarak başladı. 1999 yılına kadar ilçe yönetim kurulu üyeliği ile devam etti. Aynı yılda yapılan mahalli idareler seçimlerinde DYP Marmaraereğlisi Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Daha sonra 2010 yılında AK Parti’ye katıldı. 30 Mart 2014 yılında yapılan son mahalli idareler seçimlerinde AK Parti Marmaraereğlisi Belediye Meclis Üyesi olarak seçildi. Siyasi hayatına AK Parti İlçe Başkan olarak devam etti.