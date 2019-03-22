Muammer Özer Kimdir

Kütahya Aslanapa’nın AK Parti’li Belediye Başkan Adayı Muammer Özer 1966 Kütahya Aslanapa doğumlu. Özer, lise öğrenimini Kütahya İmam Hatip Lisesi’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İş İdaresi Bölümünü bitirdi. 1988 yılında Sivas Hafik Küpecik Köyünde; 1988 yılında ise Aslanapa İlçesi Ortaca Köyü’nde imam hatip olarak görev yaptı. Muammer Özer, 1996 yılında Kütahya Belediyesi’nde çalışmaya başladı. Zabıta Memuru olarak göreve başlayan Özer, 1999 yılında Hal Müdürlüğü, 2001 yılında Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Mezarlıklar Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, 2007-2009 yılları arasında Temizlik İşleri Müdürü, 2009 yılında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Muammer Özer, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Kütahya Aslanapa Belediye Başkan Adayı oldu.