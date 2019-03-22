Muammer Yanık Kimdir

Kastamonu’ya bağlı Bozkurt ilçesinde 1965 yılında doğan Muammer Yanık, ilk, orta ve lise öğrenimini Zonguldak’ta tamamladı. Yanık, üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nde tamamladı. İlk olarak 1987 yılında bir fabrikada çalışmaya başlayan Muammer Yanık bir sene sonra memuriyet hayatına başladı. 1988 yılında Bozkurt Belediyesi Muhasebe Bölümü’nde çalışmaya başlayan Yanık, 1993 yılında Bozkurt İlçe Özel İdare Müdürlüğü’ne atandı. Sırasıyla 2001 yılında Van İl Özel İdare Müdürlüğü’nde çalışan Yanık, 2003 yılında Yozgat İl Özel İdare Müdürlüğü görevine başladı. Ardından 2006 yılında Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcılığı’na ve 2007 yılından itibaren de Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine atandı.54 yaşındaki Muammer Yanık evli ve iki çocuk babası… Muammer Yanık, 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin Kastamonu Bozkurt Belediye Başkan Adayı oldu.