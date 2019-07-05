Muğla’da başlayan ve dünyaya yayılan bir başarı öyküsü

Kaliteli giyimi uygun fiyatlarla tüketiciye ulaştırmak hedefi ile yola çıkan Patırtı.com, 2013 yılında internet üzerinden satış yapmaya başladı.

Bugün Patırtı.com Muğla'da 6000m²'lik kapalı alanda hizmet veren, bir milyon üye sayısı ile 70 milyon tl ciroya ulaşmış bir alışveriş sitesi haline geldi. 2019 yılında aldığı ödüllerle bu başarıyı taçlandırdı.

Tamamı yerli sermaye olan, istihdamını ve yatırımını başladığı şehir olan Muğla'da devam ettiren Patırtı.com aylık büyüme hacmi %100'e ulaştırmıştır ve tüm Türkiye ve Dünya'ya satış yapacak kapasiteye erişmiştir.

Patırtı.com 2019 ciro hedefi Türkiye'de 150 milyon tl'ye ulaşmak, yurtdışında ki ilk hedefi de Türkiye'de gerçekleştirdiği ciroyu yakalamaktır.