Muhammed Cevdet Orhan Kimdir

1984 yılında Erzurum'da doğan Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden 2004 yılında mezun oldu. Öğrenciliği süresince özel sektörde proje koordinatörü olarak çalıştı. Erzurum Genç Müsiad yönetim kurulu üyeliği yaptı. Muhammed Cevdet Orhan, 2005-2007 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde Danışmanlık görevi yaptı. 2007 yılında AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığında Danışman olarak çalışmaya başladı. Orhan, 2011 yılına kadar Seçim İşleri Başkanlığı ve Genel Sekreterlik birimlerinde aynı görevde çalıştı.13 Nisan 2008 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 2. Olağan Büyük Kongresinde MKYK Üyeliğine seçildi. Gençlik Kollarında 16 Eylül 2011 tarihine kadar Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Muhammed Cevdet Orhan, 16 Eylül 2011 tarihinden itibaren İçişleri Bakanlığı Bakan Müşavirliği görevini yürütüyor. Orhan, evli ve 1 çocuk babasıdır. 31 Mart 2019’da yapılacak olan Yerel Seçimlerde, AK Parti Erzurum/Aziziye Belediye Başkan Adayı.