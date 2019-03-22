Muhammet Cevdet Orhan Kimdir

Muhammet Cevdet Orhan, 1984’te Erzurum'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. 2004’te Erzurum Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yine aynı üniversitenin Çevre Mühendisliği bölümünde yüksek lisansını tamamlayarak Çevre Yüksek Mühendisi oldu. Öğrenciliği süresince Erzurum Genç Müsiad yönetim kurulu üyeliği yaptı. 2005-2007 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisinde Danışmanlık görevi yürüten Orhan, 2007 yılında AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nda Danışman olarak çalışmaya başladı. 2011 yılına kadar Seçim İşleri Başkanlığı ve Genel Sekreterlik birimlerinde aynı görevde çalıştı. 13 Nisan 2008 tarihinde gerçekleştirilen AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları 2. Olağan Büyük Kongresi’nde MKYK Üyeliğine seçilen Orhan, Gençlik Kolları’nda 16 Eylül 2011 tarihine kadar Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Muhammet Cevdet Orhan, 16 Eylül 2011 tarihinde İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine getirildi. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimleri için AK Parti’den aday adayı olmak için Bakanlık Müşavirliği görevinden istifa etti. 30 Mart 2014 seçimleri sonrası Aziziye Belediye Başkanı olarak seçilen Orhan, halen daha Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir. Evli ve 3 çocuk babası olan Muhammet Cevdet Orhan, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Erzurum Aziziye Belediye Başkan adayıdır.