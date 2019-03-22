Muhammet Fatih Erdoğan Kimdir

1982 Uşak’ta dünyaya gelen Muhammet Fatih Erdoğan, ilk, orta ve lise öğrenimini Uşak’ta tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü’nü bitirerek ‘Çalışma Ekonomisti’ unvanını alan Muhammet Fatih Erdoğan, sosyal yapı ve sosyal çalışma bölümünde yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir. 2006- 2012 yılları arasında Ülkü Ocakları Genel Merkezi’nde önce Türk Dünyasından Sorumlu, ardından Bürokrasiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yapan Muhammet Fatih Erdoğan, 2005- 2011 yılları arasında Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası’nda Toplu İş Sözleşmesi ve İş Hukuku Uzmanı olarak görev aldı. 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde MHP Uşak İl Belediye Başkan adayı olan Muhammet Fatih Erdoğan, 2012 yılında güvenlik ve sigorta alanında olmak üzere iki farklı şirket kurmuş, halihazırda bireysel ve kurumsal portföy yönetimi ve finansal danışmanlık hizmeti vermektedir. Muhammet Fatih Erdoğan, birçok belediyede verimlik ve kamu ihale mevzuatı konularında seminer koordinatörlüğü üstlenmiş, birçok belediyeye danışmanlık görevlerinde bulunmuştur.