Muhammet Rıdvan Fadıloğlu Kimdir

2014 Yerel Seçimleri’nde Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı seçilen Muhammet Rıdvan Fadıloğlu, 55 yaşında. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep’te tamamlayan Fadıloğlu, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü’nden 1986 yılında mezun oldu. Askerlik görevini ise Tokat’ta tamamladı. Fadıloğlu, memleketine döndükten sonra 1996 yılında kurulan aile şirketinde ikinci kuşak yönetici olarak çalışmaya başladı. Muhammet Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği, Serbest Bölge Yönetim Kurulu üyeliği, Gaziantep Spor Kulübü delegeliği, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği, TOOB Genel Kurul Delegeliği ve Kent Konseyi İmar Komisyon üyeliği görevlerinde bulundu, ayrıca çeşitli STK’larda da aktif rol aldı. 2001’de AKP’nin kuruluşuna katılan Fadıloğlu, siyasete atıldı. Gaziantep’te Mahalle Temsilciliği, il Delegeliği, İl Yönetim Kurulu üyeliği, İl Yürütme Kurulu üyeliği ve İl Sekreterliği görevlerini üstlendi. Fadıloğlu, 2004 ile 2008 arasında dört yıl boyunca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını yapan Dr. Asım Güzelbey’in danışmanlık kadrosunda yer aldı. Bundan 10 yıl önce, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde AKP’den Şehitkamil Belediye Başkan adayı oldu ve başkanlığa seçildi. Hâlâ bu görevi üstlenen Fadıloğlu, önümüzdeki 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde de AKP’nin belediye başkan adayı…