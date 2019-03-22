Muhammet Sait Gürsoy Kimdir

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti’den Trabzon İli, Arsin İlçesi Belediye Başkan adayı Muhammet Sait Gürsoy, 1970 yılında Arsin’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Arsin’de tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu ve ardından Atatürk Üniversitesi Muhasebe Denetimi Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Arsin’de kariyerine devam eden Gürsoy, AK Parti Trabzon İl Başkan Yardımcılığı görevinin yanı sıra İl Seçim Koordinasyon Merkezinde görev alıp yerel ve genel seçim çalışmalarında bulundu. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilliği, AK Parti Grup Başkanvekilliği ve Büyükşehir Belediyesi Plan Bütçe Komisyon Başkanlığı görevlerini sürdürüyor. Muhammet Sait Gürsoy, evli ve 3 çocuk sahibidir.