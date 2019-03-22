Muhammet Tokat Kimdir

Muhammet Tokat, 1967 yılanda Milas'ın Karaca hisar Köyü'nde dünyaya geldi. 1988 yılanda Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.1989–2009 yılları arasında Milas'ta Serbest Avukatlık yaptı. 1999’da CHP’den Milas Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. 2007 yılının Aralık ayında CHP'nin ilçe Başkanı seçilen Tokat, Atatürkçü Düşünce Derneği Milas Şubesi'nin kurucu başkanlığı yaptı. 6 yıl Muğla Barosu Milas İlçe Temsilciliği, Milas Tüketici Hakları Hakem Heyeti'nde iki dönem görev yaptı. 1998–2004 yılları arasında üç dönem Muğla Barosu Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunan Tokat, 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde CHP’den belediye başkanı seçildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nde tekrar belediye başkanlığı görevine seçildi ve halen bu görevi sürdürmektedir. Tokat,evli ve iki çocuk babasıdır. Muhammet Tokat, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde 3. kez CHP Muğla Milas İlçe Belediye Başkan adayıdır.