Muharrem Akçadurak Kimdir

AK Parti’den Gediz Belediye Başkan adayı olan Muharrem Akçadurak 1977 Kütahya Gediz doğumlu. İlköretimini Akçaalan’da tamamlayan Akçadurak, 2002 yılında AK Parti saflarında siyasete atıldı. Akçaalan Belde Teşkilatı’nda bir sür bulunduktan sonra 2014 Yerel Seçimleri’nde AK Parti’den belediye meclis üyesi seçildi. Gediz’in mevcut belediye başkanının 2018 Genel Seçimlerinde AK Parti’den Kütahya Milletvekili aday adayı olması nedeniyle boşalan Gediz Belediye Başkanlığı koltuğuna belediye meclisi tarafından başkan olarak seçildi. Evli ve 3 çocuk babası olan Muharrem Akçadurak 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde AK Parti Kütahya Gediz Belediye Başkan Adayı oldu.