Muharrem Dere Kimdir

Muharrem Dere, 1961 Yılında Altınekin İlçesine bağlı Akıncılar’da dünyaya geldi. İlköğretimini burada tamamladı. Ticarete atılan Dere, kurduğu aile şirketi ile kısa zamanda hem iş hayatında hem de zirai üretimde başarılı oldu. 2009 yılında yaşadığı Akıncılar halkından gelen yoğun talep üzerine tek aday olarak AK Parti’den, Mahalli İdareler Seçimlerde oyların tamamına yakınını alarak Belediye Başkanı oldu. Akıncılar Beldesinde, başkanlık yaptığı 5 senelik dönemin ardından, 6360 Sayılı Kanun gereği, Akıncılar Belediyesinin Altınekin İlçe Belediyesi ile birleşmesinden dolayı 30 Mart 2014 tarihinde AK Parti’den Altınekin Belediye Başkanı olarak seçildi. ve halen bu görevi yürütmektedir. Evli ve 5 çocuk babasıdır. Muharrem Dere, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Konya Altınekin Belediye Başkan adayıdır.