Muhittin Böcek Kimdir

1962’de Konyaaltı'nın Uncalı Mahallesi'nde dünyaya geldi.

İlk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı.

Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve İktisat Bölümlerini bitirdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Yüksek Lisans Programına devam etmektedir.

Dört dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu.

Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam etmektedir.

Evli ve bir çocuk babası olan Muhittin Böcek, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nde CHP’nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayıdır.