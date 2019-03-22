Muhittin Kayabaş Kimdir

1964 yılında Makedonya Üsküp muhaciri bir anne ile, Altınyayla yörüklerinden bir babanın oğlu olarak Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğdu. Fethiye İmam Hatip Lisesini 1. bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Refah Partisi ilçe başkanlığı, 1998 yılı Fazilet Partisi Muğla 1. Sıra Milletvekili adaylığı, Ak partide 2 dönem belediye meclis üyeliği yaptı ve ilçe yönetiminde bulundu. 28 yıldan bu yana Kayabaşlar Tarım LTD. ŞTİ. adı altında zirai ilaç, tohum, gübre ve fide satışı ticaretine devam etmekte. Orta derecede İngilizce ve Arapça biliyor. 26 ülkeye tarımsal amaçlı inceleme gezilerine katıldı. Evli ve 2 çocuk babası. Ak Parti 27. dönem Muğla 3. sıra milletvekili adayıdır. Muhittin Kayabaş, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Muğla Fethiye Belediye Başkan Adayı oldu.