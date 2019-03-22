Muhittin Selvitopu Kimdir

1955 yılında Malatya'da doğan Muhittin Selvitopu, üniversite öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. Öğrencilik döneminde İTÜ İnşaat Fakültesi Öğrenci Temsilciliği’ni yürüttü. 1980 yılında çalışma hayatına başladı. 1984 yılında İzmir Konak Belediyesi’nde görevlendirildi. 2009 yılına kadar Konak Belediyesi’nde şef, müdür yardımcısı, müdür, başkan yardımcılığı, başkan danışmanlığı görevlerinde bulunan Selvitopu, memuriyeti sırasında Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin kuruluşunda kurucu üyelik, 2006-2010 yılları arasında ise İzmir Şube Başkanlığı görevlerini yerine getirdi. 1995-96 yıllarında Konak Belediyesi ile Fethiye Belediyesi Danışmanlığı, 2010 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanlığı yaptı. 2014 Yerel Seçimlerine kadar Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak çalışmalar yürüten Selvitopu, 2014 seçimlerinde Karabağlar Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP’den İzmir İli, Karabağlar İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.