Muhsin Yavuz Kimdir

Muhsin Yavuz, 1971 yılında Çilimli’de doğdu. Üniversiteyi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde okudu. 1994 yılında kurduğu matbaa şirketi ile ticaret hayatına başladı. 1990 yılında aktif siyasi hayatı Refah Partisi gençlik kolları sırasıyla fazilet partisi ilçe yönetimi ve saadet partisi il yönetiminde görev aldı. 2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Çilimli İlçe Teşkilatı’nda görev aldı. Yavuz, 2004 yerel seçimlerinde Çilimli Belediyesi 1. sıra Meclis Üyeliğine seçildi. 2006 yılında yapılan AK Parti İl Kongresi’nde, İl Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi. 2007 seçimlerinde İl SKM başkanlığı görevinde bulundu. Ardından AK Parti İl Yönetimi’nde Başkan Yardımcılığı yaptı. 2009 yılında Çilimli Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu ve başkan adayı olarak 2009 yılında Çilimli Belediye Başkanlığı’na seçildi ve halen devam etmektedir. Muhsin Yavuz, evli ve üç çocuk babasıdır. Yavuz, 2019'da yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti Düzce Çilimli Belediye Başkan Adayı oldu.