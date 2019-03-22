Murat Aydın Kimdir

1960 yılında Giresun'un Piraziz İlçesi Bozat Beldesi'nde doğan Murat Aydın, ilk ve ortaokulu Bozat’ta okudu. Lise eğitimine devam etmek için İstanbul’a gelen Aydın, 1980 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni bitirip ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni 1985 yılında tamamladı.İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü'nden Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları” konulu yüksek lisans tezi ile mezun olan Murat Aydın, uzun yıllardır fotoğraf sanatıyla ilgileniyor.